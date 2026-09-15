Z nožem večkrat zabodel očima, domačin verjetno preprečil tragični konec napada

Vinica, naselje tik ob slovensko-hrvaški meji na jugu Bele krajine, je bila v nedeljo popoldne prizorišče krvavega dogodka, ki bi se kaj lahko tragično končal, če ne bi vmes posegel priseben domačin, ki je preprečil nadaljnji napad 47-letnega Ljubljančana na svojega 79-letnega očima. Očividci, ki so se v tistem trenutku, ura je bila nekaj čez tretjo, zadrževali na Petrolovi bencinski črpalki, so skušali napad preprečiti z vpitjem, a napadalca je od krvavih namenov odvrnila šele sila domačina, upokojenca, ki je v tistem trenutku brez pomislekov posegel vmes.

Po do zdaj zbranih podatkih se je družina iz Ljubljane odpravila na enodnevni obisk na Hrvaško in se popoldne vračala domov. Po informacijah policije je 47-letni pastorek očima, ki je vozil avto, napadel že med vožnjo, zato je voznik ustavil takoj, ko so prestopili mejo, torej na bencinski črpalki, ki je tik ob državni meji. Očim je izstopil iz avta, prav tako napadalec, ki pa je napad nadaljeval, čeprav je bilo tam več ljudi. Napadalec je očimu zadal več vbodnih ran, v vozilu pa je bila tudi 65-letna žena oškodovanca.

Po ugotovitvah policije je bilo motiv za napad maščevanje

»Občan Vinice, ki je aktivno pristopil v bran oškodovancu, je napadalcu preprečil, da bi napad nadaljeval, in nož odložil na streho vozila, sedel na tla poleg njega in počakal policiste, ki so mu odvzeli prostost,« je med drugim sporočil Marjan Štubljar s Policijske uprave Novo mesto ter dodal, da bodo danes napadalca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Policisti so po napadu opravili ogled kraja kaznivega dejanja in razgovore s pričami ter zavarovali sledove, seveda so zasegli tudi nož, s katerim je bil napaden Ljubljančan. »Zoper storilca bo na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podana kazenska ovadba za poskus uboja,« so še zapisali na PU Novo mesto. Petrolov servis je po opravljenem ogledu kraja kaznivega dejanja znova deloval, nihče od zaposlenih na servisu niti nihče od strank, ki so bile tedaj tam, ni bil ogrožen, po ugotovitvah policije je bil motiv za napad maščevanje.

47-letnik je napadel na bencinski črpalki Vinica. FOTO: Zaslonski posnetek

Kot smo izvedeli, je bil napadeni, ki so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, še istega dne operiran, vbodne rane je imel na trebuhu in hrbtu, na vratu pa ureznine. Je zunaj smrtne nevarnosti. Napad naj bi bil tudi posledica psihičnih težav, s katerimi se je osumljeni soočal zadnje mesece.