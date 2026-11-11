Z ognjem v Logatcu so se borili vso noč in še podnevi: »Bilo je zelo pestro« (FOTO)

»Bilo je zelo pestro, ne bom rekel, da je bilo isto kot Kemis, ampak podobno.« Tako zgovorne so bile besede Poveljnika PGD Vrhnika Jureta Jakopiča za Slovenske novice včeraj zjutraj, ko je komentiral dogajanje v Logatcu oziroma v industrijski coni Zapolje, kjer je v ponedeljek okoli 22. ure izbruhnil ogenj. Ker je Kemis sinonim za enega najhujših tovrstnih požarov pri nas – 15. maja 2017 je ogenj zajel objekt za predelavo nevarnih odpadkov tega podjetja na Vrhniki, pri tem pa je nastala okoljska škoda –, so bile te besede še bolj skrb vzbujajoče. Tudi v Logatcu so se gasilci namreč soočili z obsežnim požarom v objektu podjetja Blok, kjer se ukvarjajo z reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin. »Poskušali smo pogasiti ogenj, ampak ga ne moremo. Material je tako zbit skupaj, da ga nismo mogli pogasiti. Reciklirali so plastiko in elektronsko opremo, in to notri vse skupaj gori. Zdaj so prišli na pomoč še gasilci iz Ljubljane,« je zjutraj opisal zahtevne razmere.

Razmere pod kontrolo

Kot so pojasnili na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili včeraj opoldne, je bil ogenj tedaj že omejen, vendar je gašenje še vedno potekalo. Do takrat je bilo na terenu že več kot 200 gasilcev, pripadnikov civilne zaščite in drugih strokovnih služb. Začela se je ravno tretja izmena. Gasilce je poklical lastnik objekta, na teren so šli najprej člani ekipe iz Logatca, smo izvedeli. Kot je povedal vodja intervencije Urban Korenč, so takoj opazili, da je požar zelo obsežen, zato so na pomoč poklicali kolege iz sosednjih enot, prav tako so aktivirali vse podporne službe. Na srečo jim je uspelo omejiti požar, ne da bi se razširil na sosednje objekte, delno pa jim je uspelo ubraniti tudi ta objekt. Ocenili so, da je pogorelo okoli 5000 kvadratnih metrov 8000 kvadratnih metrov velikega objekta. Na terenu je bilo 41 gasilskih enoto iz osmih zvez, delovali so na osnovi požarnega načrta, ki velja za podjetje.

V podjetju Blok se ukvarjajo z reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin.

Po besedah Korenča so imeli težave z dobavo vode, kar so reševali tako, da so jim jo gasilci dovažali iz drugih omrežjih. »Do enajste ure danes nismo zabeležili nobene poškodbe, kar je razveseljiv podatek,« je poudaril vodja intervencije. V času nastajanja članka so gasilci še gasili posamezna žarišča in odvažali ožgane dele odpadkov. V intervenciji so torej sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoč, Rdečega križa in mobilni ekološki laboratorij.

Med požarom so nastajale eksplozije, ki so bile posledica vžiga oziroma gorenja baterij. Gasilci so takšne dogodke pričakovali in temu prilagodili svoje delo. Zagotavljali so varen odmik gasilskih enot, tako da kljub eksplozijam ni prišlo do poškodb med intervencijskimi ekipami.

Kriminalisti bodo začeli ogled kraja in ugotavljanje vzroka požara, ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji.

Zaradi požara se je v okolici dvigal gost dim, zaznali so ga celo na obrobju Ljubljane. Po prvotnih ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dim zaradi razdalje od stanovanjskih območij ni predstavljal večje nevarnosti za zdravje, a so kljub temu prebivalce Logatca in okoliških krajev pozvali k samozaščitnemu ravnanju, predvsem da ne odpirajo oken in omejijo gibanje na prostem na območju dima. Posebej so opozorili na izklop prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, da dim ne bi zašel v notranjost objektov. V nekaterih delih Logatca je bil uveden ukrep prekuhavanja vode. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, bodo kriminalisti začeli ogled kraja in ugotavljanje vzroka požara, ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji.

Ogenj je zajel objekt podjetja Blok. FOTO: Blaž Samec

Iz podjetja so sami poklicali na pomoč. FOTO: Blaž Samec