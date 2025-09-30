Z orožjem v rokah poskušal vstopiti v zavod

V torek zgodaj zjutraj so bili policisti Policijske uprave (PU) Maribor obveščeni, da je skušal v enega od zavodov v okolici Maribora vstopiti starejši moški, sicer uporabnik taistega zavoda, ki ga je pred tem zapustil.

»Zaposleni so opazili, da naj bi imel v rokah orožje, vendar pri tem, po razpoložljivih informacijah, nikomur ni grozil, oziroma ni nikogar neposredno ogrožal,« so incident opisali na PU Maribor.

Na kraj so bili napoteni policisti in pri moškem res našli orožje, ki so mu ga tudi zasegli. Ugotovili so, da ne poseduje ustreznih dovoljenj za posest orožja, zato bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju. Ker je potreboval zdravniško pomoč, so moškega s kraja odpeljali, so še navedli pri PU Maribor.