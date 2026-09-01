Z orožjem zagrozil zaposlenim na bencinskem servisu in pobegnil s skirojem

Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek okoli 20.30 obveščeni o ropu bencinskega servisa na Tivolski cesti v Ljubljani. Po do zdaj zbranih podatkih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od zaposlenih zahteval denar. Svoje grožnje je podkrepil s pištolo, ki jim jo je pokazal. Iz blagajne je nato odtujil nekaj bankovcev in pobegnil s kraja z električnim skirojem.

Storilec je bil visok med 180 in 190 centimetri in srednje postave. Oblečen je bil v sivo jopo in črno trenirko, obut pa v črne superge. Nosil je črne rokavice in modro kapo s šiltom, obraz pa je imel zakrit s šalom. Po navedbah policije je govoril slovensko.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.