Z otrokom bivala v stanovanju brez elektrike in celo v avtu, zdaj mora na zdravljenje

Dolgotrajno bivanje z otrokom v neogrevanem stanovanju brez elektrike in celo v avtu, metanje nevarnih stvari na dvorišče, kjer bi lahko zadele druge ljudi, odklanjanje zdravljenja njene kronične dedne oblike paranoidne shizofrenije. Vse to in še kaj je po prepričanju ljubljanskih višjih sodnikov dovolj dober razlog, da žensko, ki nima realnega uvida v svoje bolezensko stanje, ima hudo moteno presojo realnosti in ni sposobna obvladovati svojih ravnanj, tudi proti njeni volji zadržijo na zdravljenju.

Hude posledice nezdravljenja

Kot se je s pomočjo ustreznih strokovnjakov oziroma izvedencev prepričalo že sodišče prve stopnje, se 60-letnica kljub svoji diagnozi že od leta 2003 ne zdravi, saj je po prvi hospitalizaciji opustila ambulantne preglede in jemanje vseh zdravil. Od tedaj je preteklo že mnogo let, zaradi bolezni in posledic njene odločitve pa je že prišlo do hudega funkcionalnega in kognitivnega upada, kronificiranja bolezni in hudih posledic, so utemeljili svojo odločitev. Pred tokratno hospitalizacijo je prišlo do akutnega poslabšanja. Težave so se stopnjevale. Elektriko ima izklopljeno, s hčerko sta živeli v neogrevanem stanovanju in stika z njo ni uspelo vzpostaviti ne CSD, ne policiji, ne hčerkinemu očetu, saj ženska nikogar ni pustila v stanovanje. Zadnjih nekaj dni pred hospitalizacijo je živela celo v avtu in se grela s svečami. Stanovanje je nesanirano in ima poškodovan vodovod, ženska pa ima visoke dolgove, zaradi katerih so v teku izvršilni postopki.

Zaradi porušene realitetne kontrole pod vplivom bolezenskih simptomov ogroža svoje življenje in zdravje.

»Zaradi porušene realitetne kontrole pod vplivom bolezenskih simptomov ogroža svoje življenje in zdravje, saj ni sposobna poskrbeti za varne stanovanjske pogoje. Obstaja realno in konkretno tveganje podhladitve in podhranjenosti, opuščanje jemanja zdravil vodi v nadaljnje kronificiranje bolezni in napredovanje nepopravljivih možganskih sprememb. Grozi ji invalidnost, upad funkcioniranja,« meni sodišče. Ob tem pa ogroža tudi hčerko, ki je bila po sklepu sodišča začasno v zavodu, v zadnjem času pa je spet živela pri njej. Ženska se je na odločitev sodišča prve stopnje pritožila in zatrdila, da je zdrava, da hčerke ne ogroža in da so njeni dolgovi posledica ravnanj drugih. Sodišču je potožila zaradi nezakonito izstavljenih previsokih računov za komunalne storitve. V pritožbi je zahtevala še, naj država preneha uničevati dobre odnose med njo in hčerko in posegati v njuno svobodo, ker sta obe zdravi.

3 MESECE bo najdlje trajalo zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom.

A kot se je strinjalo tudi višje sodišče v Ljubljani, odločitev sodišča sloni na strokovnem mnenju izvedenke o vrsti ugotovljene duševne motnje in njenem strokovnem pojasnilu, da gre za hudo kronično duševno bolezen. Tega pa sama z laičnim prepričanjem, da ni bolna, ne more omajati. »Glede na ugotovljeno zdravstveno stanje in nasprotovanje zdravljenju, ki je nujno za zaščito koristi pritožnice in se lahko izvaja le pod nadzorom, so podani vsi potrebni pogoji za začasno omejitev njene svobode, ki jo narekuje potrebno zdravljenje,« so sklenili. Tako bodo 60-letnico za obdobje največ treh mesecev zadržali na zdravljenju v oddelku pod posebnim nadzorom Univerzitetne psihiatrične klinike.