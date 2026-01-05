Z recepcije hotela v Portorožu klicali na pomoč: 21-letnika prijeli pri bazenu

S PU Koper sporočajo, da so jih danes, 5. januarja 2026, ob 1.30 poklicali z recepcije hotela v Portorožu. »Zaposleni je prijavil, da je nekdo razbil glavna vrata. Policisti so na kraju dogodka identificirali 21-letnika, ki je preplezal ograjo, ki obdaja območje hotela, nakar je pristopil do zaklenjenih glavnih krožnih vrat in pričel z rokami in nogami udarjati po enem od steklenih vratnih kril, na katerih je poškodoval steklo. Zatem je od dejanja odstopil in odšel do drugih vhodnih vrat, po njih je pričel udarjati, vdrl je skozi vrata ter si omogočil vstop v notranjost hotela. V notranjosti je pustil svoje stvari, nakar je odšel do bazena pred hotelom, kjer so ga tudi prijeli,« sporočajo policisti in dodajajo, da bo po zbranih obvestilih zanj podana kazenska ovadba.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 92 klicev. Med 46 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 10 prometnih nesreč, 3 kršitve javnega reda in miru ter 6 kaznivih dejanj.