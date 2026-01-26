Z umorom se je rešila: »Če mu ne bi vzela noža, bi bila jaz zdaj mrtva«

SOJENJE SE BO NADALJEVALO FEBRUARJA

Fahrije Rama v spalnici z nožem zabodla 53-letnega Riharda Žvikarta. Sobodajalec jo je silil v spolni odnos, je obtožena zapisala v zagovoru.

Fahrije Rama se zagovarja, da je smrt sobodajalca Riharda Žvikarta posledica njene samoobrambe. »Če mu ne bi vzela noža, bi bila jaz zdaj mrtva,« je zatrdila. Sestri je prek videoklica pokazala žrtev s prerezanim vratom. Pokojni jo je, zatrjuje obtoženka, silil v spolne odnose, pred zločinom pa se ji je polulal v kad, v kateri se je kopala. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je omogočila Fahriji Rama, državljanki Slovenije kosovarskega rodu, da se je v primeru kaznivega dejanja, v katerem je obtožena uboja Riharda Žvikarta, lahko neposredno zagovarjala v sodni dvorani št. 46 okrožnega ...