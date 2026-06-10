Z več udarci v glavo ga je spravil na rob smrti: takšna kazen čaka Erika Beganovića za hud napad

NAPAD V ČRNUČAH

Beganović je moškega posebno hudo poškodoval. Dva tedna je bil oškodovanec celo v smrtni nevarnosti.

Na parkirišču enega od podjetij v ljubljanskih Črnučah je 19. decembra lani slabo uro pred polnočjo tekla kri. Triindvajsetletni Ljubljančan Erik Beganović je, kot je včeraj sklenila ljubljanska okrožna sodnica Eva Senica Visočnik, med 23.08 in 23.18 z neznanim topim predmetom Miho P. G. udaril v desno stran glave ter ga še dvakrat s pestjo udaril v sprednji del vrha glave. Sila udarcev je bila tako močna, da je Miha padel in izgubil zavest, zaradi udarcev je utrpel hude poškodbe glave. Njegovo življenje je bilo cela dva tedna v nevarnosti. Beganović je s tem zagrešil kaznivo dejanje ...