Z veliko hitrostjo zbil peško, 70-letnica je cesto prečkala zunaj prehoda za pešce

PRIZNAL IN SE POKESAL

Ines Ćoralić je nesrečo priznal in se pokesal.

V ponedeljek, 11. novembra 2024, okoli osmih zvečer je 70-letna Marija Č. na Brezovici pri Ljubljani cesto prečkala zunaj prehoda za pešce. To je bilo zanjo usodno, saj je v tistem trenutku brez zaviranja, kot so dan zatem sporočili s PU Ljubljana, vanjo z avtomobilom trčil takrat 49-letni Ines Ćoralić, ki je vozil z Vrhnike proti Ljubljani. Tožilstvo ​zato Ćoralića preganja za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, katere posledica je smrt udeleženca v cestnem prometu. Po poročanju medijev naj bi takrat vozil okoli 120 kilometrov na uro. Pred ljubljansko okrožno sodnico Ireno ...