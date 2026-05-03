Za 1. maj prišel prijavit tatvino, policisti na njegovi parceli naleteli na žalosten prizor

S PU Koper sporočajo, da se je v petek, 1. maja 2025, ob 12.30 na Policijski postaji Izola zglasil 69-letni moški in prijavil tatvino panelov iz njegove parcele v okolici Izole.

»Policisti so odšli na kraj, kjer so opravili ogled, pri tem pa so opazili, da ima moški na parceli pasji boks, v katerem se je nahajal starejši pes. Pes živi v izredno slabih razmerah, saj je bil boks poln iztrebkov, za pitje pa je imel deževnico, kjer so bile že alge. Policisti so stanje fotografirali ter bodo zoper lastnika podali predlog Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi kršitve določb Zakona o zaščiti živali,« še sporočajo policisti.

Ravno tako je imel omenjeni na parceli več odsluženih oziroma zapuščenih vozil ter različnih smeti, zaradi česar bo podan tudi predlog na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo zaradi kršitve Uredbe o izrabljenih vozilih.