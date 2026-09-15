Za 365 evrov izdelkov mimo blagajne, načrt se ji ni izšel

Policisti na območju Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 65 nujnih primerih, na številko 113 pa prejeli 254 klicev. S področja kriminalitete so med drugim obravnavali sume tatvin in zanemarjanja mladoletnih oseb.

Izdelke naložila v nakupovalni voziček

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili ob 16.52 obveščeni o tatvini v trgovini na Drski v Novem mestu. Varnostnik je opazil žensko, ki je izdelke naložila v nakupovalni voziček in nato trgovino zapustila mimo blagajne, ne da bi jih plačala. Varnostnik jo je zadržal do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da si je protipravno prilastila artikle v skupni vrednosti 365,48 evra. Izdelki so bili vrnjeni trgovini, kršiteljici pa so policisti izdali plačilni nalog.

Tatvino so obravnavali tudi policisti PP Brežice

Ob 22.02 jih je občan obvestil, da je bilo iz predverja stanovanjskega bloka na Bizeljski cesti v Brežicah ukradeno kolo. Policisti so zbrali podatke o možnih storilcih in vozilu, s katerim naj bi se odpeljali. Na podlagi opisa so na Čatežu ob Savi ustavili voznico osebnega avtomobila Volkswagen Golf. V prtljažniku so našli ukradeno kolo znamke Nakamura. Koso zasegli in ga vrnili lastniku, storilki pa izdali plačilni nalog.