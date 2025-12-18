Za Arminovo smrt osumljenih osem policistov, družina ogorčena, ker ne dobi informacij o preiskavi

TRAGEDIJA

Med postopkom je 37-letnik izgubil zavest in pozneje umrl.

»Če ti umre nekdo tako blizu, potrebuješ zaključek,« nam je aprila letos zaupal Adel Djutović, ki ga večina pozna kot zmagovalca oddaje Sanjska ženska pred slabima dvema desetletjema, ko je osvojil srce Nine Osenar. Pred skoraj natančno enim letom je po policijskem posredovanju umrl Adelov brat Armin, star 37 let, ki je za seboj pustil šest mladoletnih otrok. Umrl je v bolnišnici po treh dneh kome, po tistem, ko so ga obravnavali policisti. Ti so zaradi klica, da nekdo krši javni red in mir v enem od lokalov na način, da na terasi razmetava stole in jih uničuje, odšli na kraj dogodka. V ...