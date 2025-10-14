Za grozljiv umor bivšega sodelavca Davidu in Andražu 48 let zapora! (FOTO)

David Trivić in Andraž Skrinjar sta delovala kot sostorilca. Vedela sta, da ima njuna žrtev Milan Seršen veliko denarja.
O svoji usodi sta bila včeraj obveščena prek videopovezave iz ljubljanskega pripora. FOTO: Aleksander Brudar
David Trivić in Andraž Skrinjar morata zaradi umora 58-letnega Milana Seršena skupno za 48 let v zapor. Oziroma vsak po 24 let. To je manj, kot je v petek zahtevala tožilka Nadja Gasser, prepričana, da si prav vsak zasluži po 30 let za rešetkami.
Nina Prosen, kranjska okrožna sodnica, ki je v tej odmevni kazenski zadevi predsedovala petčlanskemu sodnemu senatu, je včeraj pojasnila, da ni nobenega dvoma, da sta obtožena Milana v sostorilstvu umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način.
Prišla sta brez telefona, kar je v današnjem času za osebe vajine starosti nenavadno.
Trivić je ...