Za grozljiv umor bivšega sodelavca Davidu in Andražu 48 let zapora! (FOTO)

OBSOJENA

David Trivić in Andraž Skrinjar sta delovala kot sostorilca. Vedela sta, da ima njuna žrtev Milan Seršen veliko denarja.

David Trivić in Andraž Skrinjar morata zaradi umora 58-letnega Milana Seršena skupno za 48 let v zapor. Oziroma vsak po 24 let. To je manj, kot je v petek zahtevala tožilka Nadja Gasser, prepričana, da si prav vsak zasluži po 30 let za rešetkami. Nina Prosen, kranjska okrožna sodnica, ki je v tej odmevni kazenski zadevi predsedovala petčlanskemu sodnemu senatu, je včeraj pojasnila, da ni nobenega dvoma, da sta obtožena Milana v sostorilstvu umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način. Prišla sta brez telefona, kar je v današnjem času za osebe vajine starosti nenavadno. Trivić je ...