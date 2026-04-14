Za grožnje brežiškemu sodniku skoraj 6,5 let zapora!

Tričlanski sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je danes na enotnih 6 let in pet mesecev zapora obsodil 44-letnega Jerneja Hribška. Od 7. do 24. novembra 2024 je namreč z izmišljenega elektronskega naslova na naslov policijske postaje v Brežicah poslal 25 sporočil z maščevalno vsebino, namenjeno izključno brežiškemu sodniku Almirju Kurspahiću. Ta ga je leta 2021 obsodil nasilništva na škodo matere; tej je Hribšek prav tako poslal eno od sporočil. Prvo sporočilo je poslal na dan, ko je za zdaj še neznanec vlomil v novozgrajeno hišo sodnika, v katero bi se moral ta z družino vseliti v nekaj dneh, in jo zažgal.

Hribšek je bil spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj. To sta preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in ter oviranja pravosodnih in drugih državnih organov.

"Vedel sem, da sem kot sodnik direktno napaden in da moram paziti, kaj delam in kam hodim ter s čim se ukvarjam, kaj počnem. In dosegel je svoj namen," je na samem sojenju kot oškodovanec povedal brežiški sodnik in še, da je bil ob vsem tem seveda prisoten tudi strah. A da kljub temu ne bo "pokleknil". "Takšni in podobni, kot je Jernej Hribšek, ne bodo dosegli svojega namena zoper vsakega sodnika v Republiki Sloveniji. Vendar podzavestno se vsak dan sprašujem, kako se odločiti, in je treba biti kar močan."

Tožilec Mitja Gregorc z višino dosojene kazni ni bil zadovoljen, zato je včeraj na ta del sodbe že napovedal pritožbo.

