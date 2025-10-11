Za hladnokrvni umor Milana 60 let zapora?!

TOŽILSTVO ZAHTEVA

Toliko skupaj za Davida Trivića in Andraža Skrinjarja zahteva tožilka. Seršena naj bi skupaj umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način.

»Taki ljudje, kot sta obtožena, morajo biti umaknjeni. Da se to nikoli ne ponovi, ker nimajo niti trohice čustev.« To so besede Majde Seršen, sestre 7. junija lani zverinsko umorjenega 58-letnega Milana Seršena. Za vsem skupaj, tako tožilka Nadja Gasser, stojita njegova nekdanja sodelavca David Trivić iz Cerkelj na Gorenjskem in Andraž Skrinjar z Bleda. Milan Seršen je bil umorjen na zahrbten in grozovit način. FOTO: Pu Kranj»Za obtožena nimam besed. Mislim, da sta to človeka, ki nista izkazala niti besede niti znaka, da jima je žal,« je še povedala Seršenova sestra in dodala, da bo družina ...