  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOŽILSTVO ZAHTEVA

Za hladnokrvni umor Milana 60 let zapora?!

Toliko skupaj za Davida Trivića in Andraža Skrinjarja zahteva tožilka. Seršena naj bi skupaj umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način.
Andraž Skrinjar je prepričan, da si zasluži le oprostilno sodbo. Foto: Dejan Javornik
Andraž Skrinjar je prepričan, da si zasluži le oprostilno sodbo. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 11. 10. 2025 | 06:10
6:00
A+A-
»Taki ljudje, kot sta obtožena, morajo biti umaknjeni. Da se to nikoli ne ponovi, ker nimajo niti trohice čustev.« To so besede Majde Seršen, sestre 7. junija lani zverinsko umorjenega 58-letnega Milana Seršena. Za vsem skupaj, tako tožilka Nadja Gasser, stojita njegova nekdanja sodelavca David Trivić iz Cerkelj na Gorenjskem in Andraž Skrinjar z Bleda. Milan Seršen je bil umorjen na zahrbten in grozovit način. FOTO: Pu Kranj»Za obtožena nimam besed. Mislim, da sta to človeka, ki nista izkazala niti besede niti znaka, da jima je žal,« je še povedala Seršenova sestra in dodala, da bo družina ...

Več iz teme

Milan SeršenNadja GasserAndraž SkrinjarDavid Trivićumorsojenjesodbazaporna kazenzapornasiljesodišče
ZADNJE NOVICE
08:00
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden v zvezdah: od čustvene teže do ustvarjalnega zagona

Jutri in v ponedeljek bo Luna v mirnem raku.
Joy Lotos11. 10. 2025 | 08:00
07:40
Novice  |  Slovenija
SRČNOST IN GLASBA

Rekordna dobrodelnost: koncert Društva Viljem Julijan zbral največ doslej

Dobrodelni koncert, ki so ga organizirali sedmič, je bil znova prežet z ganljivimi trenutki.
11. 10. 2025 | 07:40
07:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Dva astrološka znaka bosta plavala v denarju: čaka ju bogastvo, o kakršnem nista niti sanjala

Zvezde so odločile.
11. 10. 2025 | 07:30
07:10
Premium
Novice  |  Slovenija
PRVI PREJEL KRISTALNO PLAKETO

Izjemni dijak Aljaž Erman med znanostjo, športom in šahom: »Delaj, kar te zanima, in lahko veliko dosežeš«

V študentske klopi je sedel izjemni in nadarjeni Aljaž Erman iz Križ pri Tržiču. Zlati maturant je zmagoval na številnih tekmovanjih, trenira tudi nogomet.
Tina Horvat11. 10. 2025 | 07:10
06:57
Lifestyle  |  Polet
VREDNO JE POSKUSITI

Pri 64 letih teče 40 kilometrov na teden in dviguje uteži – razkriva skrivnosti aktivnega staranja

Njeno pravilo: manj je več. Če med tekom začuti utrujenost, se obrne in gre domov.
Miroslav Cvjetičanin11. 10. 2025 | 06:57
06:45
Lifestyle  |  Izlet
ONA POTUJE

Od jelenčkov do kostanjev: jesenki izleti po Sloveniji

Z jesenjo se sezona izletov in potovanj ne konča. Nasprotno, znosnejše temperature zlasti ob lepih sončnih dneh kar kličejo na pohajkovanja, k spoznavanju novih kotičkov ali k vračanju v znane.
11. 10. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki