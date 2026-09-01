Za Igorja usodna zdravniška napaka, za seboj je pustil hčerko in sina

BRAT OBJAVIL ZAPIS

Družina 44-letnika je 14 let dokazovala, da je umrl zaradi malomarnosti. Sodišče jim je dalo prav, o višini odškodninskega zahtevka bo še odločilo.

»Osebnih in družinskih stvari praviloma ne delim javno. Danes pa čutim, da moram zapisati nekaj, na kar je naša družina čakala dolgih 14 let,« se glasi zapis na družbenem omrežju Facebook, ki ga je podelil Mihael Cigler, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije, od prejšnjega meseca pa tudi predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije. »Prejeli smo sodno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno in potrjeno, da je bila pri smrti mojega brata Igorja storjena zdravniška napaka in da je šlo za smrt iz malomarnosti,« je zapisal Cigler in dodal, da očeta, brata, sina in partnerja ...