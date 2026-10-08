Za krajo sefa skupno 13 let zapora: mlade Rome izdale biološke sledi

DRZEN ROP

Zgodilo se je približno pred letom dni v hiši v Dragomerju.

Kaj imata skupnega rop kronskih draguljev v pariškem muzeju Louvre oktobra lani in mesec dni kasneje filmska kraja 235-kilogramskega sefa z zlatom, srebrom in kovanci v Dragomerju? To, da policija storilcev nikoli ne bi odkrila, če se ti ne bi izkazali za prave amaterje. Tako pariški kot dragomerski so storili toliko napak, da so jih prijeli že kmalu po dejanju. Pa četudi jim je pred tem uspelo bogati plen ukrasti v le nekaj minutah. V znameniti Apolonovi galeriji v Louvru je akcija trajala le šest, sedem minut, v hiši v Dragomerju pa največ 45 minut. In medtem ko domnevni roparji svetovno ...