Za napad psa Kristian in mama plačala 30.000 evrov odškodnine

NAPAD NA HRASTNIČANA

Pes Kristana Rešetarja pred osmimi leti napadel Hrastničana. Za njegove hude poškodbe se ne čuti kazensko odgovornega.

Kristan Rešetar iz Hrastnika, ki danes praznuje svoj 44. rojstni dan, ne prizna le kazenske odgovornosti zaradi napada njegovega psa pasme staffordski terier na 63-letnega sprehajalca Marjana V. Zgodilo se je 3. novembra 2017 ob 15.53 na njegovem domačem naslovu Cesta padlih borcev 37a v Hrastniku, ko je Kristanova mama Mojca Rešetar psa na dvorišču pred hišo okoli drevesa privezala s tanjšo verigo. Ta pa ni ustrezala velikosti in teži psa in ko se je začel zaganjati, jo je z lahkoto strgal in stekel z dvorišča. Staffordski terier se je zapodil v Marjana V., ki je takrat tam sprehajal ...