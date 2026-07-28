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Za nekaj deset evrov 13 mesecev zapora: sodnica pojasnila, zakaj Šutarjev zakon ni pomagal (FOTO)

Emil Kadrijević je marca letos v avtobusih okradel potnice. Sklicevanje na Šutarjev zakon mu ni prav nič pomagalo.
Emil Kadrijević ne zanika, da je trem naključnim ženskam ukradel denar. FOTO: Dejan Javornik
Emil Kadrijević ne zanika, da je trem naključnim ženskam ukradel denar. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 28. 7. 2026 | 09:48
4:49
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Na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je Emil Kadrijević marca letos trem potnicam iz torb izmaknil denarnice, v katerih je bilo le nekaj deset evrov gotovine, in tožilstvo bi ga zato v zapor poslalo za celih 23 mesecev. Pretirano in nepravično? Za Kadrijevića vsekakor, saj, četudi vse priznava, je mnenja, da je že zdaj več kot štiri mesece povsem neupravičeno v priporu. Naslanja se na eno od določb t. i. Šutarjevega zakona, s katerim je želela nekdanja vlada Roberta Goloba po tragični smrti Aleša Šutarja dokončno narediti konec izigravanju zakonov. »Moj namen ni bil prilastiti ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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