Za nekaj deset evrov 13 mesecev zapora: sodnica pojasnila, zakaj Šutarjev zakon ni pomagal (FOTO)

ŽEPAR Z LPP

Emil Kadrijević je marca letos v avtobusih okradel potnice. Sklicevanje na Šutarjev zakon mu ni prav nič pomagalo.

Na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je Emil Kadrijević marca letos trem potnicam iz torb izmaknil denarnice, v katerih je bilo le nekaj deset evrov gotovine, in tožilstvo bi ga zato v zapor poslalo za celih 23 mesecev. Pretirano in nepravično? Za Kadrijevića vsekakor, saj, četudi vse priznava, je mnenja, da je že zdaj več kot štiri mesece povsem neupravičeno v priporu. Naslanja se na eno od določb t. i. Šutarjevega zakona, s katerim je želela nekdanja vlada Roberta Goloba po tragični smrti Aleša Šutarja dokončno narediti konec izigravanju zakonov. »Moj namen ni bil prilastiti ...