Za ničvredne zvarke se je zapufala, lažni zdravnik je iz umirajoče Ajdovke Ave za žavbe izpulil 22 tisočakov

HVALIL SE JE Z DRNOVŠKOM

Hrvate smo zaprosili, naj aretirajo oderuha Franja Keleminovića in nam ga izročijo.

Te dni bodo minila tri leta, odkar je koprsko prizivno sodišče hrvaškemu državljanu Franju Keleminoviću pogojno kazen spremenilo v leto dni zapora, odtlej pa je 70-letni Hrvat storil vse, da mu ne bi bilo treba prestopiti praga slovenske ječe. In čeprav je že zdavnaj prejel poziv na prestajanje kazni, se nanj požvižga. Krajevno pristojnemu novogoriškemu okrožnemu sodišču je izmikanja končno dovolj, zato je hrvaške oblasti pozvalo, naj ga aretirajo in nam ga izročijo. Hvalil se je z Drnovškom Kot je pojasnil pooblaščenec za odnose z mediji na sodišču Andrej Oblak, so zaradi nenastopa kazni ...