Za njima je razpisan evropski nalog za prijetje: to sta najbolj iskana Slovenca, išče ju tudi Europol (FOTO)

Slovenska policija je javnost pozvala k pomoči pri iskanju oseb, ki se skrivajo pred organi pregona in so uvrščene na evropski seznam najbolj iskanih ubežnikov EU Most Wanted. Med osebami, za katerimi so razpisani evropski oziroma mednarodni nalogi za prijetje, sta tudi dva slovenska državljana – Mitja Petrič in Melisa Smrekar.

Projekt EU Most Wanted deluje pod okriljem evropske mreže ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), ki združuje specializirane policijske enote za izsleditev ubežnikov. Na seznam so uvrščene osebe, ki jih posamezne države iščejo zaradi najhujših kaznivih dejanj, med drugim umorov, trgovine z drogami, ropov, izsiljevanj, finančnih goljufij in drugih hudih kaznivih dejanj.

Oškodoval najmanj 63 ljudi

Med slovenskimi imeni na seznamu je Mitja Petrič, ki ga slovenski organi pregona iščejo zaradi suma goljufije in pranja denarja. Po navedbah policije naj bi več ljudi prepričal v vlaganje denarja z obljubami o varnih naložbah in visokih donosih, pri čemer naj bi vlagateljem lažno predstavljal okoliščine poslovanja. Policija domneva, da se skriva v tujini, zato sta bila zoper njega izdana evropski in mednarodni nalog za prijetje. Petrič je širši javnosti najbolj znan kot ustanovitelj investicijske sheme Profit Club, ki je pred leti pritegnila številne vlagatelje iz Slovenije in tujine. Njegovo ime se še vedno pojavlja v sodnih postopkih, povezanih z domnevnimi finančnimi oškodovanji vlagateljev. Na sojenju Urški Šprah, eni od obtoženih v zadevi Profit Club, so letos zaslišali več prič, ki so s Petričem poslovno sodelovale. Ena od njih je na mariborskem sodišču povedala, da mu je »brezmejno zaupala« in zaradi tega ostala brez vsega, vključno z denarjem, pridobljenim s hipotekarnim posojilom.

Urška Šprah. FOTO: Arhiv

V obtožnici specializiranega državnega tožilstva je navedeno, da naj bi člani združbe vlagateljem obljubljali visoke donose, pri čemer naj bi bilo oškodovanih najmanj 63 ljudi. Po navedbah tožilstva naj bi vlagatelji v sistem vložili približno 2,3 milijona evrov, nazaj pa prejeli le manjši del sredstev.

Mladoletno hčerko odpeljala neznano kam

Druga Slovenka na seznamu je Melisa Smrekar, ki jo policija išče zaradi suma kaznivega dejanja ugrabitve mladoletne osebe. Po navedbah policije naj bi leta 2021 preprečila izvršitev pravnomočne sodne odločbe glede mladoletne hčerke Julije Pogačar in deklico odpeljala na neznano lokacijo. Od takrat naj bi otroku onemogočala stike z drugim staršem in celotno družino. Julija Pogačar je izginila novembra 2021, njen oče Peter Pogačar pa že več let opozarja, da o hčerki nima zanesljivih informacij. Javnosti je znano tudi, da je deklica sorodnica slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja.

Konec lanskega leta so v javnost prišla pisma, ki naj bi jih iz tujine poslali Melisa Smrekar in njena hči Julija. Pismi naj bi bili poslani iz Španije nekdanjemu družinskemu odvetniku Jožetu Oberstarju, ki je takrat opozoril, da njune pristnosti ne more z gotovostjo potrditi. V pismih sta zavračali očitke o ugrabitvi in zatrjevali, da deklica ni zadrževana proti svoji volji. Smrekarjeva je v pismih nekdanjemu partnerju Petru Pogačarju očitala manipulativno vedenje ter zapisala, da sta z Julijo Slovenijo zapustili zaradi nevzdržnih razmer. Navedbe iz pisem je Peter Pogačar večkrat zavrnil, primer pa ostaja predmet kazenskega pregona in mednarodnega iskanja.

Utrinek z zadnjega druženja očeta Petra in njegove Julije. FOTO: Peter Pogačar

Policija ob tem poudarja, da so informacije javnosti pogosto ključne pri izsleditvi ubežnikov. Na spletni strani EU Most Wanted so objavljeni profili najbolj iskanih oseb v Evropi, državljani pa lahko morebitne informacije o njihovem gibanju anonimno posredujejo pristojnim organom. Za oba Slovenca še vedno veljajo aktivni nalogi za prijetje, zato ostajata na seznamu najbolj iskanih ubežnikov v Evropi.