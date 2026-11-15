Za obnovo fasade so mu izročili 20.450 evrov, nato pa je sledilo neprijetno presenečenje

Na območju Kopra policisti obravnavajo sum goljufije, pri kateri naj bi bilo oškodovanih več ljudi, ki so želeli obnoviti fasade svojih stanovanjskih hiš. Za dogovorjena gradbena dela so 48-letnemu moškemu izročili skupno 20.450 evrov gotovine, vendar dela niso bila opravljena v dogovorjenem obsegu.

Denarja ni želel vrniti

Po navedbah Policijske uprave Koper je osumljeni z oškodovanci sklenil dogovor o obnovi fasad. Pri enem od njih je opravil dela v vrednosti približno 2.000 evrov, preostalih dogovorjenih del pa ni izvedel. Ker dela niso bila dokončana oziroma opravljena v dogovorjenem obsegu, so oškodovanci zahtevali vračilo izročenega denarja. Toda moški jim denarja ni želel vrniti. Policisti bodo 48-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije.