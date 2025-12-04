Za pravico bi Žarko prodal ledvico: »Kar sodišče dela z mano, je velika napaka«

PRITOŽIL SE BO

Žarko Šarkezi je moral v zapor zaradi ukradenih 50 evrov. Stari znanec sodišč zdaj trdi, da ga je napadel pravosodni policist.

O 57-letnem Žarku Šarkeziju smo v Slovenskih novicah nazadnje pisali, ko so se tudi ljubljanske višje sodnice strinjale, da si s 74-letno zunajzakonsko partnerico Erno Hudorovec zaslužita vsak po deset mesecev zapora zaradi sodelovanja pri kraji bankovca za 50 evrov. »To, kar se z mano dogaja, to, kar sodišče dela z mano, je velika napaka. Da nisem kriv, bom dokazal s pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Teh 50 evrov nisem vzel. Za svojo pravico sem pripravljen prodati ledvico,« nam je pred dnevi prek telefona iz ljubljanskega zapora sporočil Šarkezi. Pred tem si je želel, da bi ...