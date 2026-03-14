Za smrt Aleša Šutarja vložena obtožnica: 21-letnemu Samireju Šiljiću grozi do 15 let zapora

ŠTIRI MESECE PO TRAGEDIJI

Tožilstvo mu očita posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen od treh do petnajst let zapora.

Štiri mesece in pol je minilo od tragične smrti priljubljenega Novomeščana, 48-letnega Aleša Šutarja. Njegova smrt je pretresla vso državo, hkrati pa povzročila velike premike tako v politiki kot na zakonodajnem področju. Zdaj zadeva piše novo poglavje. Tožilstvo je namreč vložilo obtožnico zoper 21-letnega Samireja Šiljića iz romskega naselja Mihovica, ki ostaja v priporu. Z zagovornikom bo imel po prejemu obtožnice osem dni časa za ugovor. Če bo ta vložen, bo o njem odločal senat treh sodnikov. V primeru zavrnitve ugovora bo obtožnica postala pravnomočna, torej bo lahko sledil ...