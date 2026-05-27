Za smrtni udarec 6 let zapora: Samire obžaloval, da je usodno potolkel Aleša Šutarja, kazen za župana prenizka

ŽELEL LE POMAGATI BRATRANCU

Sodnik ogorčen, ker je prvoosumljeni uradno še vedno v kazenskem postopku.

»Res mi je žal. Tudi obžalujem, kar sem storil, in bom to vedno obžaloval,« je tik pred izrekom sodbe dejal 21-letni Samire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju. Šest let in 9 mesecev bo moral prebiti za zapahi; zaradi smrtnega udarca, ki ga je s pestjo povzročil 48-letnemu Alešu Šutarju, je bil obsojen na 6 let in 3 mesece zapora, nekaj mesecev višja kazen pa je zaradi preklica dveh pogojnih obsodb. Včeraj je torej Šiljić znova stopil pred roko pravice, a dvomov o tem, ali bo na novomeškem okrožnem sodišču priznal krivdo ali ne, ni bilo več. Šiljić je namreč presenetljivo ...