Za sojenje Patriku Megliču, ki je hladnokrvno umoril lepo Stefanie, delijo vstopnice

ZAČETEK KONEC NOVEMBRA

Slovencu bodo sodili na graškem sodišču. Stefanie Pieper je davil, stlačil v kovček in jo dvakrat zakopal v Sloveniji.

Z deželnega sodišča za kazenske zadeve v Gradcu so sporočili, da so za konec tega meseca razpisali začetek postopka proti 31-letnemu Slovencu Patriku Megliču. Kot so navedli na graškem tožilstvu, mu zaradi brutalnega umora 32-letne avstrijske vplivnice Stefanie Pieper preti od 10 do 20 let odvzema prostosti ali celo dosmrtna zaporna kazen. Neuradno pa smo izvedeli, da Štajerec priznava, da je truplo žrtve odpeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu – umora pa ne. Truplo v turkiznem kovčku V uradu za medije deželnega sodišča so v sporočilu za javnost zapisali, da bosta uvodni obravnavi 27. in ...