Za štirimi stenami se je dogajalo nasilje, tik pred 1. uro ponoči je posredovala policija

Blejski policisti so v soboto nekaj minut pred 1. uro ponoči posredovali v primeru nasilja v družini. Obravnavali so 57-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje partnerice. Zaradi zaščite žrtve so mu odredili prepoved približevanja. Policisti so takoj po prijavi ukrepali, zavarovali žrtev in začeli zbirati obvestila. Zoper osumljenca vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kot je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj, policija v takšnih primerih dosledno uporablja zakonska pooblastila, kadar obstaja nevarnost za življenje ali telesno integriteto žrtve.

Policija opozarja: nasilje v družini ni zasebna stvar

Na Policijski upravi Kranj ob tem poudarjajo, da je nasilje v družini resen problem, ki se pogosto dogaja za zaprtimi vrati, žrtve pa zaradi strahu, sramu ali odvisnosti nasilja ne prijavijo.