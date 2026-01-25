  • Delo d.o.o.
NASILJE V DRUŽINI

Za štirimi stenami se je dogajalo nasilje, tik pred 1. uro ponoči je posredovala policija

Policija je 57-letniku z Bleda izrekla prepoved približevanja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Prostock-studio, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Prostock-studio, Getty Images
A. G.
 25. 1. 2026 | 18:39
1:53
A+A-

Blejski policisti so v soboto nekaj minut pred 1. uro ponoči posredovali v primeru nasilja v družini. Obravnavali so 57-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje partnerice. Zaradi zaščite žrtve so mu odredili prepoved približevanja. Policisti so takoj po prijavi ukrepali, zavarovali žrtev in začeli zbirati obvestila. Zoper osumljenca vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kot je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj, policija v takšnih primerih dosledno uporablja zakonska pooblastila, kadar obstaja nevarnost za življenje ali telesno integriteto žrtve.

Policija opozarja: nasilje v družini ni zasebna stvar

Na Policijski upravi Kranj ob tem poudarjajo, da je nasilje v družini resen problem, ki se pogosto dogaja za zaprtimi vrati, žrtve pa zaradi strahu, sramu ali odvisnosti nasilja ne prijavijo.

  • Če ste žrtev nasilja ali ga zaznate v svoji okolici, nemudoma pokličite 113 ali interventno številko 112.
  • V primeru neposredne nevarnosti ne odlašajte s klicem, tudi če niste prepričani, ali gre za kaznivo dejanje.
  • Prepoved približevanja je namenjena zaščiti žrtve – kršitev tega ukrepa pomeni dodatno kaznivo dejanje.
  • Žrtvam so na voljo tudi centri za socialno delo, varne hiše in krizni centri, kjer lahko dobijo strokovno pomoč in zaščito.
  • Policija ob tem poziva tudi sosede, sorodnike in znance, naj nasilja ne ignorirajo. Pravočasna prijava lahko prepreči hujše posledice.

