ZAKLJUČNE

Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Brata Kadicev Klemen in Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića.
Na fotografiji Klemen Kadivec. Ta bo skupaj s soobtoženimi jutri podal svoje zaključne besede. Foto: Dejan Javornik
Na fotografiji Klemen Kadivec. Ta bo skupaj s soobtoženimi jutri podal svoje zaključne besede. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 12. 3. 2026 | 15:36
2:12
A+A-

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes v okviru sojenja domnevnim morilcem Danijela Božića potekale zaključne besede specializirane državne tožilke Mateje Gončin. Ta je prepričana, da vsak od bratov Kadivec Klemen in Blaž zaslužita po 30 let zapora. Drejc Kovač 21 let zapora, Bojan Stanojević 20 let zapora ter Vladan Kljajević 16 let zapora. Peterica namreč ni le obtožena umora Božića, ampak tudi poskusa umora Žarka Tešanovića.

15. 11. 2019

je bil umorjen Danijel Božić

Vse skupaj se je začelo z njunima ugrabitvama 15. novembra 2019 v Ankaranu. Pri čemer se jim je Tešanović še za las uspel rešiti. Če se ne bi, bi ga najverjetneje čakala ista usoda kot Božića. Njegovo truplo so 15 dni kasneje našli v gozdu pri Naklem pri Kranju. Preiskovalcem je bilo takoj jasno, da so ga najprej mučili, potem pa hladnokrvno ubili. Vse to zato, ker naj bi tako Tešanovića kot Božića kavaški klan krivil za krajo milijon evrov vredne droge iz hiše na Okroglem v noči na 26. oktober 2019.

Semir Hajdarpašić je obtožen pomoči storilcem po kaznivem dejanju.

V celotni zgodbi naj bi, vsaj tako je bilo najprej prepričano tožilstvo, kot pomočnik sodeloval tudi ljubljanski podjetnik Semir Hajdarpašić. A je tožilstvo ob koncu dokaznega postopka, 12. februarja letos, spremenilo obtožnico in Hajdarpašiću po novem očitalo pomoč storilcem po kaznivem dejanju. Gončinova je sodišču predlagala, da Hajdarpašića, ki edini od obtoženih ni bil član domnevne kriminalne združbe Klemna Kadivca, določi dve leti in pol zapora.

VEČ O TEM, KAJ JE V ZAKLJUČNIH BESEDAH POVEDALA TOŽILKA TER S KAKŠNIMI DOKAZI DOKAZUJE OBTOŽBE NA RAČUN OBTOŽENE ŠESTERICE, V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH. 

Sorodni članki

Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAVAŠKI KLAN

Sodni epilog šest let po umoru, Kadivec: »Kako mi lahko tožilstvo še vedno očita te nebuloze«

Prihodnji četrtek se obetajo zaključne besede na odmevnem sojenju.
Aleksander Brudar6. 3. 2026 | 10:12
Novice  |  Slovenija
MAFIJSKA LIKVIDACIJA

Igorja Mančića prerešetali pred otrokom sredi Ljubljane! Pripravili maščevanje zaradi milijonske kraje kokaina

Obletnica brutalnega umora v Sloveniji.
21. 1. 2026 | 11:17
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽIVA LE ŠE DVA

Krvavi pohod kavaškega klana: ker je ukradel za 1,5 milijona kokaina, so Davida prerešetali

Šest let po likvidaciji 20-letnega Davida Šolaje morilcev niso odkrili.
Boštjan Celec9. 12. 2025 | 05:00

Več iz teme

Klemen Kadivecposkus umoraumoriDanijel BožićBlaž Kadivecmateja gončin
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Logo
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
