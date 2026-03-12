Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes v okviru sojenja domnevnim morilcem Danijela Božića potekale zaključne besede specializirane državne tožilke Mateje Gončin. Ta je prepričana, da vsak od bratov Kadivec Klemen in Blaž zaslužita po 30 let zapora. Drejc Kovač 21 let zapora, Bojan Stanojević 20 let zapora ter Vladan Kljajević 16 let zapora. Peterica namreč ni le obtožena umora Božića, ampak tudi poskusa umora Žarka Tešanovića.

15. 11. 2019 je bil umorjen Danijel Božić

Vse skupaj se je začelo z njunima ugrabitvama 15. novembra 2019 v Ankaranu. Pri čemer se jim je Tešanović še za las uspel rešiti. Če se ne bi, bi ga najverjetneje čakala ista usoda kot Božića. Njegovo truplo so 15 dni kasneje našli v gozdu pri Naklem pri Kranju. Preiskovalcem je bilo takoj jasno, da so ga najprej mučili, potem pa hladnokrvno ubili. Vse to zato, ker naj bi tako Tešanovića kot Božića kavaški klan krivil za krajo milijon evrov vredne droge iz hiše na Okroglem v noči na 26. oktober 2019.

Semir Hajdarpašić je obtožen pomoči storilcem po kaznivem dejanju.

V celotni zgodbi naj bi, vsaj tako je bilo najprej prepričano tožilstvo, kot pomočnik sodeloval tudi ljubljanski podjetnik Semir Hajdarpašić. A je tožilstvo ob koncu dokaznega postopka, 12. februarja letos, spremenilo obtožnico in Hajdarpašiću po novem očitalo pomoč storilcem po kaznivem dejanju. Gončinova je sodišču predlagala, da Hajdarpašića, ki edini od obtoženih ni bil član domnevne kriminalne združbe Klemna Kadivca, določi dve leti in pol zapora.

