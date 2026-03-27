Odmevna sodba! Za toliko let gredo v zapor sadistični morilci Danijela Božića

Z izrekom sodbe se je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje za grozljivi umor Danijela Božića in za poskus umora Žarka Tešanovića. Božić je bil umorjen 15. novembra 2019 po tem, ko sta ga skupaj ugrabila domnevni prvi mož slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec in Črnogorec Bojan Stanojević. Najverjetneje bi takrat podobna usoda doletela tudi Tešanovića, če mu ne bi za las uspelo pobegniti ugrabiteljem.

Božićevo truplo so pripadniki posebne policijske enote v gozdu pri Naklem pri Kranju odkrili 1. decembra 2019. Naleteli so na roko, ki je s pokrčenimi prsti molela iz zemlje. Grob, ki so ga Božiću izkopali krvniki, je bil dolg 130 in širok 90 centimetrov, globok pa od 25 do 50 centimetrov. Pregledali so ga z detektorjem kovin in našli nekaj tulcev kalibra 7,65 milimetra. Vidne poškodbe so opazili na glavi pokojnega, oči je imel prelepljene z lepilnim trakom.

117 let zapora skupaj je za okrutne morilce zahtevala tožilka

V bližini so našli lopati brez ročaja, šest praznih plastičnih embalaž varikine in prazno embalažo cevosana, s katerimi so polili truplo. Obducent je ugotovil, da so bile za Božića usodne poškodbe glave in možganov, ki mu jih je morilec povzročil s težkim koničastim predmetom, dolgim najmanj 17 centimetrov. Pred smrtjo je bil tudi mučen in štirikrat ustreljen v telo. Spremljati je moral, kako mu kopljejo grob.

Ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri

Ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri je začela o tem, ali za umorom Božića in poskusom umora Tešanovića poleg Kadivca in Stanojevića stojijo še Klemnov brat Blaž, Drejc Kovač in Vladan Kljajević razsojati 8. januarja lani. Na zatožni klopi je bil ves ta čas tudi Semir Hajdarpašić, in sicer zaradi pomoči storilcem po kaznivem dejanju. In danes je tudi že sporočila svojo odločitev. Prepričana je, da je krivda v celoti dokazana le bratoma Kadivec in Stanojeviću. Ter da si zato Klemen zasluži enotnih 28 let (13 let za poskus umora in 25 let za umor), njegov brat enotnih 25 let zapora (9 let za poskus umora in 23 let za umor), Stanojević pa enotnih 19 let zapora (12 let za poskus umora in 15 let za umor). Ostali pa so bili oproščeni očitkov.

Sojenje traja že tri leta Brata Kadivec, Kovač ter še enajst drugih soobtoženih se že od 26. januarja 2023 pri sodniku Tomažu Bromšetu trudijo dokazati, da v okviru kavaškega klana niso bili vpleteni še v nezakonit posel z drogo. Kdaj se bo to sojenje zaključilo, še ni znano.

Spomnimo. Specializirana državna tožilka Mateja Gončin je za vsakega od bratov v zaključnih besedah zahtevala po 30 let zapora. Za Kovača 21 let zapora, za Stanojevića 20 let zapora ter za Kljajevića 16 let zapora. Za Hajdarpašića, ki edini od obtoženih ni bil član domnevne kriminalne združbe Klemna Kadivca, pa da naj se mu določi dve leti in pol zapora.

Klemen Kadivec je po prepričanju sodišča morilski načrt skoval, ker naj bi Božića in Tešanovića krivil za krajo milijon evrov vredne droge iz hiše na Okroglem v noči na 26. oktober 2019.

