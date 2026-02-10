  • Delo d.o.o.
DIJAK PRVEGA LETNIKA

Za toliko so mladoletniku, ki je napadel in porezal dijakinjo v Rakičanu, podaljšali pripor

Incident se je zgodil pred enim mesecem na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
Celotna skupnost je bila po dogodku pretresena. FOTO: Oste Bakal
Celotna skupnost je bila po dogodku pretresena. FOTO: Oste Bakal
STA, B. K. P.
 10. 2. 2026 | 09:33
 10. 2. 2026 | 09:40
1:57
A+A-

Mladoletniku, ki je bil sredi januarja osumljen napada z nožem na dijakinjo Srednje zdravstvene šole Murska Sobota v Rakičanu, so za mesec dni podaljšali pripor, so za STA sporočili z okrožnega sodišča v Murski Soboti. Kot je pojasnil predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, je pripor podaljšan do 9. marca. Na sodišču so pojasnili še, da je bil pripor podaljšan na predlog okrožnega državnega tožilstva in po odločitvi senata za mladoletnike. Drugih podrobnosti v zadevi zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite mladoletnih oseb niso razkrili.

Mladoletniku, dijaku prvega letnika omenjene šole, so pripor prvotno odredili po zaslišanju pred enim mesecem, potem ko naj bi na srednji šoli v Rakičanu z nožem porezal dijakinjo. Policija je takrat sporočila, da osumljenca obravnava zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Po določbah 472. člena zakona o kazenskem postopku sme pripor zoper mladoletnika trajati največ en mesec, senat za mladoletnike pa ga lahko podaljša še za največ dva meseca. 

Kot smo januarja že pisali, napadalec svoje žrtve menda sploh ni poznal in z njo ni bil v nikakršnem sporu. Napadel jo je na hodniku, v času, ko bi moral biti pri pouku, kjer ga je čakalo ustno ocenjevanje. Po dejanju se je domnevno sam porezal po vratu. Vrstniki ga opisujejo kot zaprtega in redkobesednega fanta. Med odmori je pogosto sedel sam, veliko časa je preživljal z mobilnim telefonom, predvsem ob igranju računalniških iger. Ali je bilo njegovo nasilno dejanje povezano z igranjem računalniških iger, bo pokazala preiskava.

