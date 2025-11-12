Za umor Tomaža nekdanji policistki in njenemu bivšemu grozi dosmrtna

OBTOŽENA UMORA

V Srbiji začeli soditi nekdanji policistki in njenemu bivšemu. Kostelnika je umoril partner, z drugim je premestila truplo.

V Somborju v Srbiji se je začel proces zaradi umora slovenskega državljana Tomaža Kostelnika. Medtem so s pristojnega višjega sodišča v tem mestu sporočili, da ena od dveh na zatožni klopi, zdaj že nekdanja policistka Kristina K., ostaja za zapahi. Pripor so ji namreč podaljšali do 6. januarja. Soobtoženi Predrag B. pa je na prestajanju neke druge zaporne kazni. Obtožena umora Kot smo že poročali, so policisti Slovenčevo zakopano truplo našli avgusta lani v sadovnjaku na Monoštorski poti v Somborju. Nadaljnja preiskava je pokazala, da je bil umorjen že leta 2019, v domovini pa je veljal za ...