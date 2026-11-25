Vrhovno sodišče je Adrianu Petelinu, doma iz Devina, po rodu pa iz Mahinj v Italiji, potrdilo kazen, ki mu jo je avgusta lani izreklo koprsko višje sodišče, je za Slovenske novice potrdila njegova zagovornica odvetnica Monika Mavsar. Vrhovni sodniki so zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno zavrnili. Za umor, ki ga je aprila pred štirimi leti zagrešil na domu žrtve v Kobjeglavi, bo tako v zaporu preživel 22 let. Če ga ne bodo pogojno izpustili, bi to za 62-letnika lahko pomenilo tudi dosmrtno kazen.

Petelina je senat, ki mu je predsedoval okrožni sodnik Matevž Gros, 18. julija predlani obsodil za umor 57-letnega Kraševca Darja Grmeka. Ta je bil 1. aprila 2022 v svoji hiši v Kobjeglavi na Krasu umorjen zaradi dolga, ki ga je imel do njega Petelin. Slednjemu je sodišče na prvi stopnji izreklo 23 let zapora.

Če ga ne bodo pogojno izpustili, bi to za 62-letnika lahko pomenilo tudi dosmrtno kazen.

Grmeka naj bi umoril na grozovit način. Z nožem in vrtnimi škarjami ga je 25-krat zabodel in trikrat zarezal v glavo, obraz, vrat, hrbet in prsni koš. Po mnenju izvedenca se je Grmek dobro zavedal, da se bliža njegova smrt, zato je umrl v hudih telesnih in duševnih bolečinah ter smrtni grozi. Obsežna izguba krvi je povzročila hemoragični šok, zaradi katerega mu je zastalo srce.

Petelin je bil po ugotovitvah sodišča Grmeku, pri katerem je kupoval drogo, dolžan večjo vsoto denarja, ki naj bi izvirala iz preprodaje droge. Natančen znesek ni znan. Petelin ni zanikal, da je bil pokojnemu dolžan, vendar je zatrjeval, da je dolg poravnal. Priče so omenjale celo 180.000 evrov, ki naj jih ne bi vrnil upniku. Ker denarja za poplačilo dolga ni imel, naj bi se odločil, da bo upnika umoril. Ta pa ga je pričakoval s 35.000 evri vračila.

Adriano Petelin ni bil uspešen z zahtevo za varstvo zakonitosti. FOTO: Moni Černe

Med najtrdnejšimi dokazi proti njemu je bil njegov DNK, ki so ga našli na nožu, s katerim naj bi tako silovito zabodel Grmeka, da se je večkrat zlomil. Njegove biološke sledi so našli tudi na vžigalniku ob truplu, s katerim naj bi zanetil ogenj, ter na kopalniški polici ob oknu, skozi katero naj bi po umoru pobegnil.

Petelin je nato poskušal zažgati truplo in prostor, da bi uničil dokaze. A se zaradi pomanjkanja kisika v prostoru požar ni razplamtel, truplo pa je bilo močno ožgano. Naslednji dan sta ga našla italijanska državljana, ki sta vstopila v Grmekovo hišo. O dogodku nista obvestila policije, sta pa odšla do znanke in ji povedala, kaj sta našla. Slednja je novico prenesla hčerki žrtve, ta pa je poklicala mater, Grmekovo nekdanjo ženo. Ta je obvestila policijo.

Senat koprskih višjih sodnikov je Petelinu avgusta lani kazen znižal za leto dni. Sodbo sodišča prve stopnje je spremenil tako, da je iz opisa kaznivega dejanja izpustil očitek, da je bilo storjeno na grozovit način.

Pravnomočna kazen tako znaša 22 let zapora, plačilo 5000 evrov in po prestani kazni petletni izgon iz Slovenije.