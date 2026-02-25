Za volanom kot nor: voznik začetnik ostal brez vozniške, grozi mu visoka globa

Na avtocesti A1 se je sinoči odvila prava drama: policista Postaje prometne policije Celje sta ujela voznika Audi A5, ki je na odseku z omejitvijo 80 km/h vozil kar 162 km/h – prekoračil je hitrost za neverjetnih 73 km/h. Voznik začetnik je s svojo neodgovorno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Policista sta mu nemudoma izrekla prepoved nadaljnje vožnje in odvzela vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog, saj je bil isti voznik v zadnjih dveh letih že pravnomočno obravnavan zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov. Za omenjeni prekršek mu grozi globa v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, poleg tega pa zakon za voznike začetnike določa tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policija znova opozarja, da je prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče. Prekoračitve hitrosti močno povečujejo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom in zmanjšujejo možnost pravočasnega reagiranja v nepredvidenih situacijah. Voznike pozivajo k doslednemu spoštovanju omejitev hitrosti in prometnih pravil. Odgovorno ravnanje vsakega posameznika je ključno, da preprečimo tragedije na cestah in zagotovimo varnost vseh udeležencev v prometu.