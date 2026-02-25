  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREKORAČIL HITROST KOT ZA ŠALO

Za volanom kot nor: voznik začetnik ostal brez vozniške, grozi mu visoka globa

Policija opozarja, da je prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent  
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent  
A. G.
 25. 2. 2026 | 11:05
 25. 2. 2026 | 11:34
1:33
A+A-

Na avtocesti A1 se je sinoči odvila prava drama: policista Postaje prometne policije Celje sta ujela voznika Audi A5, ki je na odseku z omejitvijo 80 km/h vozil kar 162 km/h – prekoračil je hitrost za neverjetnih 73 km/h. Voznik začetnik je s svojo neodgovorno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Policista sta mu nemudoma izrekla prepoved nadaljnje vožnje in odvzela vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog, saj je bil isti voznik v zadnjih dveh letih že pravnomočno obravnavan zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov. Za omenjeni prekršek mu grozi globa v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, poleg tega pa zakon za voznike začetnike določa tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policija znova opozarja, da je prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče. Prekoračitve hitrosti močno povečujejo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom in zmanjšujejo možnost pravočasnega reagiranja v nepredvidenih situacijah. Voznike pozivajo k doslednemu spoštovanju omejitev hitrosti in prometnih pravil. Odgovorno ravnanje vsakega posameznika je ključno, da preprečimo tragedije na cestah in zagotovimo varnost vseh udeležencev v prometu.

Več iz teme

prehitra vožnjaprometpolicijaprometna varnosthitrostavtocestavožnjavarnost
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
MODNI IZBOR

Klasika, ki se vrača v velikem slogu: tvid jakna je hit pomladi 2026

Jakno, ki bo zaznamovala prihajajočo sezono, že vsi dobro poznamo. Gre za brezčasni kos, ki vsako kombinacijo povzdigne v čisto eleganco.
Daša Mavrič25. 2. 2026 | 11:30
11:27
Novice  |  Slovenija
RAZKRIVAMO

Glasbenik na rojstnodnevni zabavi v Kranju slavljenki ukradel več kot 1000 evrov

Ovojnico z denarjem so po dogodku našli v torbi slovenskega didžeja, o dogodku je bila obveščena tudi policija. Oškodovanka se za kazenski pregon ni odločila, a ima za to še šest mesecev časa.
Kaja Grozina25. 2. 2026 | 11:27
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKORAČIL HITROST KOT ZA ŠALO

Za volanom kot nor: voznik začetnik ostal brez vozniške, grozi mu visoka globa

Policija opozarja, da je prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče.
25. 2. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VNETJE SREDNJEGA UŠESA

Okužba po prehladu: kdaj je čas za obisk zdravnika

Vnetje srednjega ušesa lahko preprečimo s cepljenjem proti gripi in pnevmokokom ter nekaterimi splošnimi ukrepi.
25. 2. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Kupili zapuščeno istrsko hišo iz leta 1894, danes ji vsi zavidajo (FOTO)

Kamnita istrska hiša je po nekaj letih prenove, pod katero se je podpisala arhitektka Nina Štajner, postala priljubljeno družinsko zatočišče.
25. 2. 2026 | 11:00
10:23
Bulvar  |  Domači trači
DUŠEVNA STISKA

Poslanec spregovoril o dnevu, ko je stal na robu strehe parlamenta: »Splezal sem skozi okno ...«

V poslanski skupini so takrat zapisali, da so življenjske preizkušnje včasih pretežke, ter prosili za razumevanje in sočutje.
25. 2. 2026 | 10:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki