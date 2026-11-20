Celjski prometni policisti so danes okoli 8. ure v Velenju ustavili 52-letnega voznika tovornega vozila za prevoz betona. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,15 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker gre za poklicnega voznika, ki bi moral biti med opravljanjem dela popolnoma trezen, je sledilo ukrepanje.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter izdali plačilni nalog z globo 300 evrov. Poleg denarne kazni so mu izrekli še štiri kazenske točke. Voznika so kontrolirali v okviru poostrenega nadzora cestnega prometa, med katerim so posebno pozornost namenili psihofizičnemu stanju voznikov tovornih vozil in tehnični brezhibnosti vozil.

Tudi manjša količina alkohola pomeni kršitev

Za poklicne voznike med opravljanjem poklica velja ničelna toleranca do alkohola. Popolno treznost zakon med drugim zahteva tudi od voznikov tovornih vozil kategorij C in C1, voznikov avtobusov ter voznikov začetnikov.

Zanje torej ne velja meja, ki jo zakon pod določenimi pogoji dopušča drugim voznikom. Ti imajo lahko največ do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, vendar le, če ne kažejo znakov motenj v vedenju, zaradi katerih bi bilo lahko njihovo ravnanje v prometu nezanesljivo. Pri vozniku tovornjaka je bila tako tudi izmerjena vrednost 0,15 miligrama razlog za sankcije.

Večja vozila pomenijo tudi večjo odgovornost

Policija ob dogodku opozarja, da alkohol vpliva na presojo, podaljšuje reakcijski čas in zmanjšuje sposobnost obvladovanja vozila. Pri tovornjakih sta dodatna dejavnika tveganja njihova velika masa in velikost, zaradi katerih ima lahko voznikova napaka še posebej hude posledice.

Voznike zato pozivajo, naj za volan sedejo trezni, spočiti in sposobni za varno vožnjo. Pri upravljanju težkih vozil je od njihove zbranosti in pravočasnega odziva odvisna tudi varnost vseh, s katerimi si delijo cesto.