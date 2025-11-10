Alji zablokirali cesto in ji zlezli v avto, Zlatko je za tem umrl

Enajst let, tri mesece in pet dni je 38-letna Alja L. iz okolice Zagorja ob Savi čakala na dan, ko bo lahko dokončno zaprla najverjetneje eno od najtežjih poglavij v svojem življenju. »Prosila sem jih, naj zapustijo moj avto. Praktično jokala sem. Vendar najprej niso hoteli, potem so ga le zapustili. A je še vedno na havbi ostal ta, ki se je držal za brisalce in je govoril, 'pelji, pelji',« ji je v spominu ostal tisti drugi avgustovski dan leta 2014.

11 LET je čakala na epilog sojenja.

Fant, ki se je držal za brisalce, je bil njen znanec Zlatko K. V družbi fantov ga je srečala blizu naslova Dobrljevo 31 med vožnjo k čemšeniški lovski koči. Tam je bila dogovorjena s sestrično, da jo pobere in gre z njo na Zagorsko noč v Zagorje ob Savi. Fantje, ki so se v Čemšeniku udeleževali fantovščine, so se kar naenkrat postavili pred njo in ji tako zablokirali cesto. »Morala sem ustaviti avto, fantje pa so začeli lesti v avto, eden celo v prtljažnik. Notri so skakali, Zlatko pa je legel na pokrov motorja in se držal za brisalce.« Poudarila je, da ni hotela speljati, ampak je Zlatka še naprej prosila, naj gre dol. Zaman. »Zato sem čisto počasi odpeljala, da bi šel dol. Po moji oceni sem z njim na havbi peljala kakšnih 20 metrov. On je potem začel trkati na vetrobransko steklo, da hoče iti nazaj do svoje družbe,« je opisala dogajanje.

2. 8. 2014 Zlatko K. pade s pokrova motorja Aljinega avtomobila. 16. 8. 2014 Zaradi hudih poškodb glave fant umre v bolnišnici. 7. 11. 2025 Po sedmih mesecih sojenja ji je izdana zavrnilna sodba.

Vozilo je nato ustavila, Zlatko se je še naprej držal za brisalce, nato pa se je po Aljinih besedah naenkrat »na polno odrinil in se na hitrico zakotalil«. Tako je padel pred avto. Čeprav je, kot je trdila, takrat preverila njegovo zdravstveno stanje in pri tem ni videla nobene rane ali da bi mu tekla kri, ji je tožilstvo očitalo, da je v tistem trenutku povzročila prometno nesrečo iz malomarnosti in posledično Zlatkovo smrt. Ta je zaradi hudih poškodb glave umrl 16. avgusta istega leta.

Na tem odseku ceste je s havbe na tla padel Zlatko. FOTO: Google Maps

Primer je na sodišče prišel na vrsto šele aprila letos. Prav po zaslugi ljubljanske okrožne sodnice Eve Senica Visočnik se je sojenje v petek končalo že po sedmih mesecih. Da je bila Alji L. po umiku obtožnice izdana zavrnilna sodba, je veliko pripomoglo tudi mnenje sodnega izvedenca za raziskavo prometnih nezgod Jerneja Lotriča. Ta je sklenil, da z gotovostjo ni mogoče ugotoviti, na kakšen način je Zlatko padel z vozila oziroma na kakšen način je prišlo do poškodb. Ker se za pregon po umiku obtožnice ni odločil niti pooblaščenec mame pokojnega Zlatka, je za Aljo L. ta kazenska zadeva tudi dokončno zaključena.