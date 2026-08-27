Začelo se je nedolžno, nato so se lasale: Borut vse skupaj gledal od daleč (FOTO)

NA SODIŠČU

Skupaj z mamo in partnerico trdi, da niso pred dvema letoma nikogar napadli.

Ko so septembra pred dvema letoma Borut Šarkezi, njegova mati Bernarda Šarkezi in partnerica Pamela Hudorovac, takrat še mladoleten Pamelin brat in še dve neznani osebi stopili v eno od trgovin z oblačili v ljubljanskem Cityparku, so bili menda povsem miroljubni. Vsaj tako trdijo še danes. »Ena od tistih dveh žensk je začela slikati s telefonom in Pamela jo je vprašala, zakaj to dela. Potem pa je ena od teh žensk, tista mlajša in suha, začela govoriti grde besede. In potem so te naše ženske (Bernarda in Pamela, op. a.) začele nazaj govoriti, in samo začeli so se tepsti,« se je pred dnevi ...