PU KOPER

Zadet in brez vozniškega dovoljenja prevažal pet Kitajcev

Državljanu Hrvaške so avto zasegli, Kitajce pa so odpeljali v azilni dom.
Strokovni pregled je Hrvat odklonil. FOTO: Delo Ai
Strokovni pregled je Hrvat odklonil. FOTO: Delo Ai
B. K. P.
 9. 3. 2026 | 10:05
1:46
V petek ob 13.40 so policisti pri izvozu Kastelec ustavili osebni avto znamke Škoda Superb s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 49-letni državljan Hrvaške. Prevažal je pet državljanov Kitajske, v postopku pa so policisti ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, odvzeli so mu ga zaradi zdravstvenih razlogov, odrejen hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain, opiate in kanabis. Strokovni pregled je voznik odklonil, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Koper Anita Leskovec. Vozilo so mu policisti zasegli, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. »Državljani Kitajske so bili po zaključenih postopkih odpeljani v azilni dom, voznik pa je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor,« je še sporočila Leskovčeva.

Z  voznikom, ki je za volan sedel brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so imeli policisti PU Koper opravka tudi dan pozneje. V soboto ob 12. uri so v Kopru poskušali ustaviti 27-letnika, ki na znake ni ustavil. Peljali so za njim in ga večkrat poskušali ustaviti, vendar znakov ni upošteval in je odpeljal dalje proti Izoli. Vozilo so ustavili šele na bencinskem servisu na Belvederu in izkazalo se je, da 27-letni voznik nima vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli, zoper moškega pa bo podan obdolžilni predlog. Za lastnico vozila bo uveden hitri postopek, ker je dala vozilo v uporabo osebi, ki takega vozila ne sme voziti. 

policijavoznikiprometPU Koper
