Zadeti voznik pri Kopru povzročil hudo nesrečo, ranjena tudi 6 in 8 let stara otroka

Koprski policisti so bili ob 11.10 obveščeni o hujši prometni nesreči pred izvozom za Bertoke. Udeležena so bila tri vozila. Nesrečo je po ugotovitvah varuhov reda in miru povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Kopra. »Na levem prometnem pasu glavne ceste od Kopra proti Bertokom se izvajajo vzdrževalna dela in v ta namen je bila pred zaporo postavljena ustrezna prometna signalizacija z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo za dela na cesti. Voznik povzročitelj je peljal po levem prometnem pasu proti Ljubljani in brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj. Tega je po trčenju odbilo naprej, kjer je trčil v vozilo pred seboj,« je podrobnosti nesreče opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Koper Anita Leskovec.

Pri trčenju je 40-letni povzročitelj utrpel zlom roke, lažje poškodovana sta bila tudi dva otroka v njegovem vozilu, stara osem in šest let. V drugem vozilu, kjer je za volanom sedel 60-letnik iz okolice Kopra, sta bila poškodovana voznik in njegova pet let mlajša sopotnica, voznik tretjega vozila, 42-letnik iz Hrvatinov, pa ni bil poškodovan. Pri povzročitelju je bil hitri test pozitiven na prepovedane droge, policisti so mu odredili strokovni pregled, obravnavajo pa ga tudi zaradi sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Cesta je bila v smeri proti Ljubljani dalj časa zaprta.