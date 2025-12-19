Zadušila ga je z žlicami smetane, česna in prepečenca

TO DAMJANI PAULIN OČITA SIN POKOJNEGA

To Damjani Paulin očita sin pokojnega Vasilija Pavlovića. Da bi 83-letnika ubila iz malomarnosti, obtožena zanika.

Izguba najbližjih je najtežja življenjska preizkušnja, ki je še bolj kruta, če svojce razžirajo sumi, da ni bila naravna. Vojislav Pavlović, ki zdaj živi v Mariboru, pred smrtjo očeta Vasilije pa je k njemu v Ljubljano večkrat prihajal z dela iz Švice, je prepričan, da je Vasilija iz malomarnosti ubila njegova prijateljica, 68-letna upokojenka iz Kranja Damjana Paulin. Proti njej je sprožil kazenski pregon. Trdi, da je Paulinova 2. aprila 2018 v dopoldanskem času na naslovu Molekova 9 v Ljubljani očeta hranila z mešanico kisle smetane in zdrobljenega prepečenca tako, da je med hranjenjem ...