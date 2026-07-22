Zagorel avtomobil, policisti pa odkrili, da je bilo vozilo ukradeno že maja

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Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 3. uri obveščeni o požaru na osebnem avtomobilu. Na kraju so ugotovili, da je vozilo zagorelo iz za zdaj neznanega vzroka. Požar so pogasili gasilci, pri tem pa je nastala materialna škoda.
Med ogledom kraja dogodka so policisti ugotovili, da je bilo vozilo 20. maja 2026 ukradeno na območju Ljubljane. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Policija voznikom svetuje, naj za zaščito svojega vozila upoštevajo nekaj osnovnih ukrepov:
Če občani opazijo, da je bilo njihovo vozilo ukradeno, naj krajo čim prej prijavijo policiji. Pri prijavi naj pripravijo čim več podatkov o vozilu (znamka, model, registrska številka, posebnosti vozila), saj to policistom pomaga pri hitrejšem iskanju in preiskavi.