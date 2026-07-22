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POŽAR POGASILI GASILCI

Zagorel avtomobil, policisti pa odkrili, da je bilo vozilo ukradeno že maja

Škofjeloški policisti obravnavajo primer vozila, ki je zagorelo iz neznanega vzroka, med ogledom pa ugotovili, da je bilo pred časom ukradeno na območju Ljubljane.
Fotografija je simbolična. FOTO: Simonkr, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Simonkr, Getty Images
A. G.
 22. 7. 2026 | 18:21
1:51
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Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 3. uri obveščeni o požaru na osebnem avtomobilu. Na kraju so ugotovili, da je vozilo zagorelo iz za zdaj neznanega vzroka. Požar so pogasili gasilci, pri tem pa je nastala materialna škoda.

Med ogledom kraja dogodka so policisti ugotovili, da je bilo vozilo 20. maja 2026 ukradeno na območju Ljubljane. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija svetuje: kako zmanjšati možnost kraje vozila

Policija voznikom svetuje, naj za zaščito svojega vozila upoštevajo nekaj osnovnih ukrepov:

  • vozilo vedno zaklenejo, tudi kadar ga zapustijo le za kratek čas;
  • ključev in dokumentov vozila ne puščajo v avtomobilu;
  • na vidnih mestih v vozilu ne puščajo torbic, denarnic, elektronskih naprav ali drugih vrednejših predmetov;
  • parkirajo na osvetljenih in prometnejših mestih oziroma, če je mogoče, v garažah ali na varovanih parkiriščih;
  • uporabijo dodatna zaščitna sredstva, kot so mehanske blokade volana ali menjalnika oziroma sodobni sistemi za sledenje vozilu;
  • ob sumljivem dogajanju v okolici parkiranega vozila takoj obvestijo policijo na številko 113.

Če občani opazijo, da je bilo njihovo vozilo ukradeno, naj krajo čim prej prijavijo policiji. Pri prijavi naj pripravijo čim več podatkov o vozilu (znamka, model, registrska številka, posebnosti vozila), saj to policistom pomaga pri hitrejšem iskanju in preiskavi.

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