Zagorel telefonski polnilec, občan pristal v bolnišnici

V petek je okrog 11. ure zagorel stanovanjski objekt v naselju Jareninski Dol, občina Pesnica, so poročali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Jarenina, Jakobski dol, Pernica in Pesnica so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili ter pregledali objekt s termovizijsko kamero. Eno osebo so morali reševalci zaradi opeklin odpeljati na zdravljenje v mariborski klinični center.

O požaru so bili obveščeni tudi Policisti Policijske postaje Šentilj. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, je v požaru po nestrokovni oceni nastalo za okrog 90.000 evrov materialne škode. »Policisti so z ogledom kraja požara ugotovili, da je do njega prišlo pri električni vtičnici, v katero je bil priklopljen polnilni kabel z adapterjem za polnjenje telefona. Tujo krivdo so policisti izključili. Po vseh zbranih obvestilih bodo podali poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« so še navedli policisti mariborske policijske uprave.