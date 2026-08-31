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Zagorel ventilator, ena oseba končala v bolnišnici

Stanovalce so gasilci evakuirali.
Fotografija je simbolična. FOTO: Brianajackson/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Brianajackson/Getty Images
B. K. P.
 31. 8. 2026 | 08:02
1:20
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V nedeljo ob 20.40 je na Litostrojski cesti v Ljubljani zagorel zidni ventilator v kopalnici večstanovanjskega objekta. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in njihovi prostovoljni kolegi iz PGD Zgornja Šiška so iz stanovanja rešili osebo in jo oskrbeli do prihoda reševalcev, pogasili požar, prezračili prostore, izklopili električne varovalke ter izvedli meritve nevarnih plinov v stanovanju, hodniku in stopnišču. Evakuirani stanovalci so se po zaključku intervencije vrnili v svoja stanovanja. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.

Nekaj ur pozneje, ob 1.03, je zagorelo tudi v Dobruški vasi v občini Škocjan. Ogenj je zajel prazen poslovni objekt, na intervencijo pa so odhiteli gasilci kar sedmih prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PGD Škocjan, Dobrava, Tomažja vas, Grmovlje, Bučka, Dolenje Dole in Zagrad. Požar v mansardi objekta so pogasili, prav tako so morali pogasiti okoli 50 kvadratnih metrov strehe. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev se požar ni razširil na celotni objekt. 

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