Zagorela stanovanjska hiša, ogenj se je močno razplamtel (FOTO)

V soboto, 4. aprila, zvečer so morali posredovati gasilci PGD Gornja Radgona. Ob 21.00 uri je namreč na Cankarjevi cesti, nedaleč od središča mesta Gornja Radgona, zagorela nenaseljena stanovanjska hiša. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili, policisti pa (še) niso poročali o vzroku za požar in nastali materialni škodi.

Požar na Cankarjevi cesti FOTO: PGD GR

Zagorelo ostrešje stanovanjske hiše

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je danes ob 17.01 na Šutni v Kamniku zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Kot so zapisali, so gasilci PGD Kamnik, Šmarca in Duplica požar pogasili ter iz objekta rešili eno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem NMP. »Gasilci so preventivno umaknili uničene in razmajane strešnike s strehe ter s termovizijsko kamero in merilcem plinov preverili poškodovan objekt in sosednja objekta. 9 oseb se je pred prihodom gasilcev evakuiralo iz objekta,« so zapisali.

Požar v večstanovanjskem objektu v Krškem

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v soboto 23.51 gorelo v večstanovanjskem objektu na Valvasorjevem nabrežju v Krškem. So pa po njihovih informacijah prisotni na kraju sami pogasili požar še pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so odstranili gorljive predmete, prezračili, s termovizijsko kamero pregledali prostor, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP ter pomagali pri prenosu poškodovanca. Kot so še zapisali, so reševalci NMP Krško poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto.