Zagorelo na Viču, ogenj zajel gostinski lokal

Danes okoli 1. ure je na območju Viča zagorelo v gostinskem lokalu. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali območje. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Vzrok požara še ni znan, zato policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, sledila pa bo tudi kriminalistično-forenzična preiskava. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

Prejeli 1708 klicev

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1708 klicev, 527 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 92 nanašalo na kriminaliteto, 192 na javni red in mir, ter 179 na prometno varnost.