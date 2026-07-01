Zagorelo v Arji vasi, aktivirali štiri prostovoljna gasilska društva (FOTO)

Ob 13.28 so bila zaradi požara na polju v Arji vasi aktivirana prostovoljna gasilska društva PGD Arja vas, PGD Žalec, PGD Dobriša vas - Petrovče in PGD Drešinja vas.

Obstajala nevarnost, da se bo ogenj hitro razširil

Ob prihodu na kraj dogodka so gasilci ugotovili, da je zagorelo strnišče pšenice, pri čemer je ogenj zajel večji del polja. Zaradi vetrovnih razmer in bližine stanovanjskih objektov je obstajala nevarnost hitrega širjenja požara.

Požar na polju v Arji vasi FOTO: Gz Žalec

Požar na polju v Arji vasi FOTO: Gz Žalec

Z usklajenim posredovanjem so gasilci požar hitro omejili in ga v celoti pogasili ter preprečili njegovo širjenje proti bližnjim hišam. Po končanem gašenju so pregledali požarišče in zagotovili, da ni več nevarnosti za ponovni vžig.

Vzrok požara za zdaj ni znan, so sporočili iz GZ Žalec.