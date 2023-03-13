Zagorelo v hiši, eno osebo odpeljali

V nedeljo ob 19.31 je na Kranjski cesti v Tržiču zagorelo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, Tržič in Križe so požar pogasili, pregledali okolico požarišča s termovizijsko kamero in izmerili prisotnost plinov. Osebo, ki se je nadihala dima, so oskrbeli reševalci NMP Tržič, poroča uprava za zaščito in reševanje