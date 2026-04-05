Zagorelo v kuhinji, eno osebo odpeljali so jo z rešilcem

Tržiški policisti so bili v petek, 4. aprila 2026, nekaj po 10. uri obveščeni o požaru v kuhinji stanovanjske hiše na območju Tržiča. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je zagorelo olje na štedilniku, požar pa so pogasili gasilci. Eni osebi je zaradi telesnih poškodb in vdihanega dima na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti o dogodku zbirajo obvestila, sporočajo še s PU Kranj.