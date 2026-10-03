Zagorelo v kuhinji v Ulici Saše Deva: lastnik začel gasiti, ena oseba se je nadihala dima

V Mariboru je v jutranjih urah zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta, je navedla Uprava za zaščito in reševanje. Še pred prihodom gasilcev je požar začel gasiti lastnik, posredovanje pa se je končalo tudi z nudenjem prve pomoči osebi, ki se je nadihala dima.

Požar je izbruhnil ob 8.59 v Ulici Saše Deva

Na kraj so odhiteli gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje, ki so območje najprej zavarovali, nato pa ogenj dokončno pogasili. Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči so gasilci nudili prvo pomoč osebi, ki se je nadihala dima. Po končanem gašenju so objekt temeljito prezračili.

Opravili so tudi meritve prisotnosti nevarnih plinov, vendar povišanih vrednosti niso zaznali. Vzrok požara in višina morebitne materialne škode iz razpoložljivih informacij za zdaj nista znana.