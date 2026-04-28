Zagorelo v večstanovanjski stavbi, 51-letnika odpeljali reševalci

V ponedeljek ob 15.03 je v Ulici Tončka Dežmana v Kranju gorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta. Na intervencijo so odhiteli gasilci GARS Kranj in PGD Kranj-Primskovo, ki so požar pogasili, stanovanje prezračili in ga pregledali s termovizijsko kamero. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za zaščito in reševanje so gasilci v stanovanju so našli eno osebo, jo pospremil iz objekta, ji dali prvo pomoč ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči Kranj. Podrobnosti glede požara je danes sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je v stanovanju 51-letnega stanovalca pogorel kavč. Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini okoli 500 evrov. 51-letnemu moškemu je zaradi vdihanega dima na kraju dogodka pomoč ponudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo na pregled v zdravstveno ustanovo. Nihče drug iz večstanovanjske stavbe ni potreboval zdravstvene pomoči, saj so objekt pravočasno zapustili,« je sporočil Brajič in dodal, da vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara, tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.