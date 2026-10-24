Zagorelo v zbirnem centru, znano je, kaj je bilo v kontejnerju

Ponoči je zagorelo v zbirnem centru za odpadke Volče. Policisti so ugotovili, da je zagorelo v ograjenem prostoru zbirnega centra za odpadke Volče. Iz zaenkrat neznanega vzroka je zagorelo v enem izmed večjih kontejnerjev, v katerem je bilo okoli 27.000 kilogramov izrabljenih pnevmatik. V požaru je nastalo za okoli 10.000 evrov materialne škode.

O požaru so obvestili pristojno tožilstvo in preiskovalnega sodnika Okrajnega sodišča Nova Gorica, policisti pa so opravili ogled kraja. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so ugotovili, da obstaja sum, da je nekdo namerno ali iz malomarnosti zanetil požar. Glede na zbrana obvestila ter ugotovljena dejstva in okoliščine bodo dogodek policisti obravnavali kot sum storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari, so še zapisali na PU Nova Gorica.